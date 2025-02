NOTA DE PESAR A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da prefeita Flávia Moretti, do vice-prefeito Tião da Zaeli e da secretária municipal de Saúde... Momento MT|Do R7 01/02/2025 - 23h06 (Atualizado em 01/02/2025 - 23h06 ) twitter

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da prefeita Flávia Moretti, do vice-prefeito Tião da Zaeli e da secretária municipal de Saúde, Deisi Bocalon, manifesta profundo pesar pelo falecimento de Emanuel Procópio da Silva Sobrinho, aos 72 anos. Servidor público municipal, Emanuel atuava como gerente do Posto de Saúde do bairro Alameda, onde trabalhava com compromisso e zelo pelo atendimento à população.

