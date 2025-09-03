NOTA DE PESAR O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro Sérgio Ricardo, manifesta profundo pesar pelo falecimento do...

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro Sérgio Ricardo, manifesta profundo pesar pelo falecimento do desembargador aposentado Oscar César Ribeiro Travassos, ocorrido nesta terça-feira (2), aos 97 anos. Homem público de destacada trajetória, o desembargador Travassos deixou sua marca na história de Mato Grosso, tanto no Judiciário, como deputado federal e secretário de Estado de Segurança e depois de Justiça, sempre pautado pelo compromisso com o serviço público e pela defesa da justiça.

