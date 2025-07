NOTA DE PESAR É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de nosso colega de trabalho, Dirceu Alves Prado Junior, que atuava como Agente de... Momento MT|Do R7 04/07/2025 - 20h36 (Atualizado em 04/07/2025 - 20h36 ) twitter

É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de nosso colega de trabalho, Dirceu Alves Prado Junior, que atuava como Agente de Saneamento/Almoxarife no Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande desde 1º de junho de 2012. Neste momento de dor e despedida, o DAE se solidariza com os familiares, amigos e colegas, expressando os mais sinceros sentimentos de condolência. Dirceu será lembrado por sua dedicação, companheirismo e profissionalismo, qualidades que marcaram sua trajetória conosco e deixaram um legado de respeito e admiração. Desejando conforto à família e amigos.

