NOTA DE PESAR

É com profundo pesar que o Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE/VG) comunica o falecimento do colaborador Ubaldo Assunção de Campos, que atuava como Auxiliar de Saneamento desde setembro de 2021. Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares, amigos e colegas de trabalho, expressando nossos mais sinceros sentimentos. Ubaldo será lembrado por sua dedicação, responsabilidade e companheirismo durante o tempo em que esteve conosco. Que Deus conforte o coração de todos que tiveram o privilégio de conviver com ele.

