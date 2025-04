NOTA DE PESAR É com profundo pesar que a Administração Municipal de Diamantino comunica o falecimento do senhor Samuel Eduardo de Oliveira. Nascido... Momento MT|Do R7 11/04/2025 - 14h26 (Atualizado em 11/04/2025 - 14h26 ) twitter

É com profundo pesar que a Administração Municipal de Diamantino comunica o falecimento do senhor Samuel Eduardo de Oliveira. Nascido em 13 de outubro de 1961, Samuel Eduardo de Oliveira, diamantinense, faleceu aos 63 anos. Neste momento de dor, a Prefeitura Municipal de Diamantino se solidariza com familiares, amigos e todos que compartilham do luto pela sua partida. Desejamos conforto aos corações enlutados, com votos de paz, serenidade e força para superar esta perda irreparável. Que as boas lembranças e o legado de Samuel Eduardo de Oliveira permaneçam vivos na memória e no coração de todos que o conheceram. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Sorriso recebe viatura para a Defesa Civil

Defeso da Piracema em Mato Grosso será entre 1º de outubro de 2025 até 31 de janeiro de 2026

NOTA DE PESAR