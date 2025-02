NOTA DE PESAR O prefeito de Rondonópolis, Cláudio Ferreira, recebeu com profunda tristeza a notícia do falecimento do empresário Éder Barbosa Borges...

O prefeito de Rondonópolis, Cláudio Ferreira, recebeu com profunda tristeza a notícia do falecimento do empresário Éder Barbosa Borges, conhecido como Borjão, ocorrido na madrugada desta segunda-feira (20). Éder Borges era presidente do Academia Futebol Clube desde 2024, foi internado em um hospital de Rondonópolis no dia 18 após ter sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico. Neste momento de profunda dor e pesar, a administração municipal manifesta as mais sinceras condolências aos familiares, amigos e colegas de trabalho.

