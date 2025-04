NOTA DE PESAR É com profundo pesar que a Administração Municipal de Diamantino comunica o falecimento do senhor Rodolfo de Oliveira Martins. Nascido...

É com profundo pesar que a Administração Municipal de Diamantino comunica o falecimento do senhor Rodolfo de Oliveira Martins. Nascido em 20 de abril de 1949, natural de Adamantina (SP), Rodolfo de Oliveira Martins era advogado atuante em nosso município e pai do Procurador do município, Ramon de Oliveira Martins. Exerceu a presidência da 4ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT) por dois mandatos. Rodolfo de Oliveira Martins, faleceu noite desta quinta-feira (24), aos 75 anos.

