NOTA DE PESAR

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro Sérgio Ricardo, manifesta profundo pesar pelo falecimento de Jamil Mendes Ferreira, irmão do governador do Estado, Mauro Mendes, ocorrido nesta quinta-feira (31), em Anápolis (GO). Neste momento de imensa dor e consternação, o Tribunal de Contas se solidariza com o governador Mauro Mendes, seus familiares e amigos, expressando sentimentos de respeito, solidariedade e conforto.

