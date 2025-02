Nota de pesar: Prefeitura de Lucas do Rio Verde presta condolências aos familiares e amigos de Aley Geraldo Beló A Prefeitura de Lucas do Rio Verde recebe com grande pesar a notícia do falecimento de Aley Geraldo Beló, de 86 anos, natural de Ibirubá...

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde recebe com grande pesar a notícia do falecimento de Aley Geraldo Beló, de 86 anos, natural de Ibirubá, estado do Rio Grande do Sul. O senhor Aley foi atuante na fundação da Paróquia Rosa Mística.

