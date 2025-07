Nota MT possibilita pesquisa de preços e ajuda no orçamento doméstico do consumidor A ferramenta Menor Preço, um dos benefícios do programa Nota MT, foi desenvolvida para incentivar a participação do contribuinte no...

A ferramenta Menor Preço, um dos benefícios do programa Nota MT, foi desenvolvida para incentivar a participação do contribuinte no projeto de cidadania fiscal do Estado. Em entrevista ao podcast MT Conectado, Vinicius Simioni, secretário-adjunto de Projetos Estratégicos da Secretaria de Fazenda (Sefaz), explicou que esse instrumento de busca localiza os melhores preços no estado, além de impulsionar o cadastro no programa, por meio do registro de cupons fiscais em seu sistema.

Saiba mais sobre como essa ferramenta pode ajudar você a economizar no seu dia a dia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: