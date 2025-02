Momento MT |Do R7

NOTA OFICIAL – 17/01/2025 A Prefeitura de Diamantino vem a público esclarecer a situação referente à dívida da gestão anterior e reafirmar seu compromisso com...

A Prefeitura de Diamantino vem a público esclarecer a situação referente à dívida da gestão anterior e reafirmar seu compromisso com a legalidade e transparência. Para conhecimento geral, no contexto financeiro do município, esclarecemos que o montante de restos a pagar (dívidas) de 2024 totaliza o valor de R$ 15.449.170,00 (quinze milhões quatrocentos e quarenta e nove mil cento e setenta reais), até a data de publicação desta nota. Sendo:

