Nota Oficial da Prefeitura de Lucas do Rio Verde sobre a decisão judicial que proíbe a greve dos profissionais da Educação

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde informa que, nesta quinta-feira (27), a desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, proferiu decisão proibindo a greve anunciada pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (SINTEP/MT) – Subsede Lucas do Rio Verde, prevista para iniciar em 28 de fevereiro de 2025.

