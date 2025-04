Nota Oficial da Prefeitura sobre a ação conjunta de desocupação de áreas públicas ocupadas ilegalmente A Prefeitura de Lucas do Rio Verde realizou no último sábado (05), uma ação conjunta envolvendo as Secretarias de Infraestrutura e...

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde realizou no último sábado (05), uma ação conjunta envolvendo as Secretarias de Infraestrutura e Obras, Agricultura e Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Planejamento e Cidade, Assistência Social e Habitação e Guarda Civil Municipal (GCM) para conter o avanço de ocupações irregulares em áreas públicas, pertencentes à Prefeitura, localizadas no limite urbano do município.

Para mais detalhes sobre essa importante ação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: