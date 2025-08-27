Nota técnica mostra aumento no total de planos de trabalho de emendas orçamentárias
A Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados informou em nota que o total de emendas parlamentares ao Orçamento que não tiveram...
A Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados informou em nota que o total de emendas parlamentares ao Orçamento que não tiveram seus planos de trabalho divulgados sem sistema do governo caiu de 964 para 229. O total se refere às emendas aprovadas entre 2020 e 2024. Para mais detalhes sobre essa importante atualização, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT:
A Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados informou em nota que o total de emendas parlamentares ao Orçamento que não tiveram seus planos de trabalho divulgados sem sistema do governo caiu de 964 para 229. O total se refere às emendas aprovadas entre 2020 e 2024.
Para mais detalhes sobre essa importante atualização, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT: