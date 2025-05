Nova Central de Conciliação da Saúde em Mato Grosso tem apoio do MP Para agilizar os atendimentos de saúde pública e garantir uma melhor oferta de serviços à população, foi assinado nesta quarta-feira... Momento MT|Do R7 07/05/2025 - 17h07 (Atualizado em 07/05/2025 - 17h07 ) twitter

Para agilizar os atendimentos de saúde pública e garantir uma melhor oferta de serviços à população, foi assinado nesta quarta-feira (7) um termo de cooperação técnica para implementar a Central de Conciliação da Saúde Pública, destinada aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) em Mato Grosso. Presente no evento, o procurador-geral de Justiça Rodrigo Fonseca destacou a importância da iniciativa.“Será uma grande evolução na área da saúde. A ideia é reduzir a judicialização e aumentar a resolutividade antes que as ações sejam ajuizadas. Então, em vez de ajuizar uma ação, depender de uma liminar e depois do cumprimento dessa liminar, você tem uma sala de conciliação que informa o Estado ou o município sobre a demanda de saúde e resolve administrativamente, com mais eficiência e menos gasto público”, afirmou o procurador-geral. Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre essa importante iniciativa na saúde pública! Leia Mais em Momento MT: Transferência de veículo de pessoa jurídica pode ser feita de forma digital em Mato Grosso

