Nova diretoria da Bem-Estar Animal foca em acolhimento e transformação

No dia 1º deste mês, Morgana Thereza Ens assumiu oficialmente a Diretoria de Bem-Estar Animal, trazendo com ela uma proposta sensível, acolhedora e transformadora para a causa animal em Cuiabá. Veterinária de formação pela UFMT, com especialização em anestesia, cirurgia e oncologia veterinária, além de experiência acadêmica e publicações científicas, Morgana alia conhecimento técnico à sensibilidade artística adquirida em sua trajetória nas artes.

