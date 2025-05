Nova diretoria do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher é eleita em Rondonópolis PA nova diretoria do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) de Rondonópolis para o biênio 2024/2026 foi eleita nesta terça...

PA nova diretoria do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) de Rondonópolis para o biênio 2024/2026 foi eleita nesta terça-feira (20). A presidência será exercida por Tainá de Oliveira Boaventura, com Laís Thalia Lima Barbosa como vice-presidente e Francileide Fontinelle Passos como secretária. “O CMDM é um órgão autônomo, colegiado, permanente e de caráter fiscalizador, com o objetivo de acompanhar, avaliar e monitorar as políticas públicas voltadas às mulheres no município”, explicou Tainá Boaventura.

Para mais detalhes sobre a nova diretoria e suas atribuições, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

