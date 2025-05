Nova gestão corrige projeto de feira e garante mais segurança e funcionalidade para feirantes e usuários A Prefeitura de Rondonópolis, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SINFRA), está promovendo uma série de correções em... Momento MT|Do R7 23/05/2025 - 21h36 (Atualizado em 23/05/2025 - 21h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Prefeitura de Rondonópolis, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SINFRA), está promovendo uma série de correções em projetos de obras públicas que foram herdados com falhas técnicas da gestão anterior. Por determinação do prefeito Cláudio Ferreira, a atual administração iniciou um rigoroso trabalho de diagnóstico técnico em todas as frentes de obras em andamento, com o objetivo de evitar prejuízos ao erário, garantir a segurança das edificações e entregar serviços públicos de qualidade à população.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre a requalificação da Feira do Jardim Atlântico!

Leia Mais em Momento MT:

PF prende homem em flagrante por aquisição de moeda falsa, em Volta Redonda/RJ

Congresso Nacional exibe projeção de frases para alertar sobre dores de cabeça

“Infância e Cultura na Escola Municipal de Artes” é tema da 4ª edição do “Cultura em Ação: Conectando Artistas e Oportunidades”