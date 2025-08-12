Logo R7.com
Nova Lei de Licitações não se aplica a credenciamento do Detran-MT

Conselheiro-relator, Antonio Joaquim. O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE...

Momento MT

Momento MT|Do R7

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) firmou entendimento de que a Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) não é aplicável aos credenciamentos para delegação de serviços públicos realizados pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso (Detran -MT). O apontamento responde a consulta, sob relatoria do conselheiro Antonio Joaquim, apreciada na sessão ordinária do último dia 5.

