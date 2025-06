Nova Lei de Licitações será tema do quarto módulo do MBA em Gestão de Cidades O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), em parceria com a Fadisp, promove o quarto módulo do MBA em Gestão de Cidades nesta sexta...

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), em parceria com a Fadisp, promove o quarto módulo do MBA em Gestão de Cidades nesta sexta-feira (30), das 8h30 às 13h30, no auditório da Escola Superior de Contas. Com o tema Nova Lei de Licitações, a aula será ministrada pelo secretário-geral da Presidência do TCE-MT, professor e servidor público federal, Nilson Fernando Gomes Bezerra.

