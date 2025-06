Nova lei obriga atendimento especializado a alunos com deficiência nas escolas municipais de Cuiabá Antoniel Pontes – assessoria Vereador Rafael Ranalli Todas as escolas da rede municipal de Cuiabá passam a ser obrigadas a oferecer...

Todas as escolas da rede municipal de Cuiabá passam a ser obrigadas a oferecer atendimento especializado a estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades ou superdotação. A medida está prevista na nova lei sancionada na semana passada pelo prefeito Abílio Brunini (PL), com base em projeto de autoria do vereador Rafael Ranalli (PL).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre a inclusão nas escolas!

