Nova lei promete revolucionar o controle de genética animal no Brasil A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) considerou que a aprovação do Projeto de Lei 5010/2013, é um marco importante...

18/10/2024 - 11h49

