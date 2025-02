Nova linha de ônibus rodoviário começa a operar entre Cuiabá e Juína

A Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (Ager-MT) comunica o início de operação da linha intermunicipal de ônibus entre Cuiabá e Juína (a 734 km da Capital). O serviço começou no último sábado (1º), na categoria “Diferenciada”, que estabelece aos veículos rodoviários características especiais no quesito conforto. A empresa Gênesis Bus Ltda. será a responsável pela operação de transporte de passageiros e interligando a capital à região Noroeste do Estado.

