Nova mesa diretora do CMDCA apresenta plano de ação à Secretaria de Assistência Social O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Sorriso tem uma nova mesa diretora. O presidente Renato Ferreira...

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Sorriso tem uma nova mesa diretora. O presidente Renato Ferreira e a vice-presidente Katieli Araújo realizaram uma visita, nesta terça-feira (25), à secretária de Assistência Social, Jucélia Ferro, para apresentar as diretrizes do trabalho que será desenvolvido nos próximos dois anos. Durante o encontro, os conselheiros reforçaram a importância do CMDCA na fiscalização e no apoio às instituições que atuam na defesa dos direitos das crianças e adolescentes. Segundo Renato, o objetivo da nova gestão não é apenas administrar recursos, mas também garantir que todas as instituições parceiras estejam em conformidade com a legislação vigente, com prestações de contas em dia e devidamente regularizadas.

Para mais detalhes sobre as ações do CMDCA e seu impacto na comunidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: