Nova Monte Verde recebe R$ 800 mil em investimentos da Seaf para fortalecer agricultura de pequena escala
A Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf-MT) destinou R$ 800 mil em investimentos para impulsionar a produção de pequena escala em Nova Monte Verde, um dos municípios com maior representatividade da agricultura familiar em Mato Grosso. Os recursos foram aplicados na entrega de maquinários e equipamentos que irão beneficiar diretamente centenas de produtores rurais.
