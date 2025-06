Nova oitiva da CEI será realizada no próximo dia 17 Nova oitiva da CEI será realizada no próximo dia 17. A Comissão Especial de Inquérito (CEI), que investiga a situação financeira da... Momento MT|Do R7 06/06/2025 - 13h38 (Atualizado em 06/06/2025 - 13h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nova oitiva da CEI será realizada no próximo dia 17. A Comissão Especial de Inquérito (CEI), que investiga a situação financeira da Santa Casa de Rondonópolis, marcou uma nova oitiva para o dia 17 de junho, às 15h, no plenário da Câmara Municipal. Desta vez, será ouvida Iracema Peixoto, conselheira da instituição. Nesta próxima semana, não haverá oitiva em razão da sessão solene já agendada para terça-feira (10), em homenagem à Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso (Aprosmat), que celebra 45 anos. A CEI segue avançando com os trabalhos dentro do prazo de 180 dias, buscando compreender as causas da atual situação financeira da Santa Casa. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes! Leia Mais em Momento MT: Projeto permite a contratação de recém-formados como estagiários

Projeto prevê exame complementar ao “teste do olhinho” aos 6 meses de vida

Projeto cria política de capacitação para pequenos negócios