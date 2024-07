Nova oportunidade de pós-graduação gratuita no Ceaf O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) – Escola Institucional do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT... Momento MT|Do R7 22/07/2024 - 20h03 (Atualizado em 22/07/2024 - 20h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-