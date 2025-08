Nova paralisação da ETA Pari (Sistema IV) O Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE/VG) informa que a ETA Pari precisou ser paralisada novamente, nesta quinta-feira... Momento MT|Do R7 01/08/2025 - 18h38 (Atualizado em 01/08/2025 - 18h38 ) twitter

O Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE/VG) informa que a ETA Pari precisou ser paralisada novamente, nesta quinta-feira (31), devido a um novo rompimento, dessa vez na adutora da captação de água bruta que atende o Sistema IV. Diferente da manutenção realizada ontem, este é um novo rompimento, identificado em trecho distinto da rede. A equipe técnica já está no local e a previsão é de que o reparo seja concluído em algumas horas, com o abastecimento sendo retomado ainda hoje, até às 21h. O DAE/VG reforça que esta é uma intervenção pontual e emergencial, e que todas as medidas estão sendo tomadas para garantir uma resposta rápida e segura. Novas informações serão atualizadas ao longo do dia, caso haja necessidade.

