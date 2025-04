Nova ponte entre Várzea Grande e Cuiabá será entregue nesta sexta por Flávia Moretti e Mauro Mendes

Momento MT |Do R7

A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), e o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (UB), entregam nesta sexta-feira (25), às 8h, a ponte Sarita Baracat, que conecta o bairro Parque do Lago, em Várzea Grande, ao Parque Atalaia, em Cuiabá. A inauguração marca a sexta ligação entre os dois maiores municípios do estado, representando um avanço na mobilidade urbana e no desenvolvimento regional.

