Nova Rota do Oeste vai estudar melhorias para o trecho urbano de Sinop na BR-163

A duplicação da BR-163 no trecho urbano de Sinop ganhou novos rumos após reunião realizada nesta segunda-feira (2), na sede da Nova Rota Oeste, em Cuiabá. Liderado pelo deputado estadual Dilmar Dal Bosco (União), o encontro contou com a presença do presidente da União das Entidades de Sinop (Unesin), Cleyton Laurindo, do presidente do conselho administrativo da Nova Rota Oeste, Cidinho Santos, além de empresários da cidade. Na pauta, 14 solicitações fundamentais para garantir mais segurança, fluidez no trânsito e qualidade de vida à população sinopense.

