Nova rota garante recursos para viaduto e travessia urbana

Em reunião com o diretor-presidente da Nova Rota do Oeste, Luciano Uchoa, e o vice-governador de Mato Grosso, Otaviano Pivetta, o deputado estadual Sebastião Rezende recebeu a confirmação da concessionária da BR-163 em Mato Grosso de que a construção de um viaduto no Trevão, em Rondonópolis, foi autorizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), devendo efetivar a ordem de serviço para começo das obras ainda em 2025.

