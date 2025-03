Nova Ubiratã inaugura Hospital Municipal com apoio da SES Com o apoio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), a Prefeitura de Nova Ubiratã inaugurou, nesta sexta-feira (28.3), a primeira... Momento MT|Do R7 29/03/2025 - 14h25 (Atualizado em 29/03/2025 - 14h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com o apoio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), a Prefeitura de Nova Ubiratã inaugurou, nesta sexta-feira (28.3), a primeira etapa do seu Hospital Municipal. A estrutura conta com 1.684 metros quadrados de área construída e dispõe de laboratório, serviços ambulatoriais, de urgência e emergência.

Saiba mais sobre essa importante conquista para a saúde da população de Nova Ubiratã consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Prefeito recebe deputado federal em reunião com lideranças

Bar do Jarbas adere ao Vigia Mais MT e amplia segurança no bairro Dom Aquino

Operação apreende 18 veículos por poluição sonora no Parque Cuiabá