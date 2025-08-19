Nova unidade do Corpo de Bombeiros garante atendimento ágil a mais de 100 mil pessoas O 5º Núcleo do Bombeiro Militar inaugurado nesta segunda-feira (18.8) no município de Comodoro (640 km de Cuiabá) vai agilizar o atendimento...

O 5º Núcleo do Bombeiro Militar inaugurado nesta segunda-feira (18.8) no município de Comodoro (640 km de Cuiabá) vai agilizar o atendimento a mais de 118 mil habitantes de onze municípios da região oeste do estado. A nova unidade além de atender a população de Comodoro ainda beneficia os moradores de Nova Lacerda e Rondolândia, que antes eram atendidos pela 8ª Companhia de Pontes e Lacerda, e de Campos de Júlio, atendidas pelo Pelotão de Campo Novo do Parecis. Essa cidades representam uma cobertura regional de mais de 39 mil pessoas.

