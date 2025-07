Nova versão do Conex-e aprimora fiscalização das contas públicas

Momento MT |Do R7

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) disponibilizou a nova versão do Sistema Conex-e, ferramenta de apoio à fiscalização das contas públicas municipais. A atualização traz melhorias operacionais e estruturais que ampliam a eficiência, a confiabilidade e a padronização das análises realizadas pela equipe técnica do órgão.

