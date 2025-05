Novo Centro de Operação de Controle da Semsep entra em funcionamento nesta sexta, 23 Nesta sexta-feira, 23 de maio, Sorriso recebe o novo Centro de Controle Operacional (CCO). Instalado na Secretaria de Segurança, Trânsito... Momento MT|Do R7 22/05/2025 - 13h56 (Atualizado em 22/05/2025 - 13h56 ) twitter

Nesta sexta-feira, 23 de maio, Sorriso recebe o novo Centro de Controle Operacional (CCO). Instalado na Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil (Semsep), o CCO oferece condições de monitorar as 345 câmaras já instaladas pelo programa Vigia Mais MT. O acompanhamento das câmaras é realizado de forma rotativa.

