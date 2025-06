Novo Centro de Saúde contará com mais de 10 serviços em um só espaço A Prefeitura de Cuiabá dá mais um passo importante na reestruturação da saúde pública municipal com a criação do novo Centro de Saúde...

Momento MT|Do R7 04/06/2025 - 11h37 (Atualizado em 04/06/2025 - 11h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share