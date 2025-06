Novo Centro Médico Infantil atenderá 150 crianças simultaneamente

Momento MT |Do R7

As obras do novo Centro Médico Infantil (CMI) de Cuiabá já superaram 70% de execução e devem ser concluídas em até dois meses. Na tarde de segunda-feira (23), o prefeito Abilio Brunini, ao lado da secretária municipal de Saúde, Lúcia Helena, conduziu uma visita técnica ao canteiro de obras, acompanhado de vereadores e representantes da imprensa. Durante o tour, o gestor apresentou detalhes da estrutura, cobrou ajustes, apontou melhorias e reafirmou o compromisso de entregar a unidade no prazo.

