Novo Código Eleitoral: CCJ fará audiências públicas antes de votar projeto

A pedido de diversos senadores, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) decidiu nesta quarta-feira (2) promover três audiências públicas temáticas nas próximas semanas para debater o projeto de lei complementar que atualiza o Código Eleitoral (PLP 112/2021). Com 193 emendas apresentadas no colegiado, o tema é complexo por consolidar, em uma única lei, a legislação eleitoral e partidária. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre as audiências públicas e as mudanças propostas no Código Eleitoral! Leia Mais em Momento MT: MPMT determina vistoria no Pronto Socorro de Cuiabá

