Novo Código Eleitoral dificulta candidaturas de ‘agentes da lei’, diz Moro O senador Sergio Moro (União-PR) criticou nesta quarta-feira (23), em Plenário, dispositivos do Projeto de Lei Complementar (PLP) 112... Momento MT|Do R7 23/04/2025 - 21h06 (Atualizado em 23/04/2025 - 21h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O senador Sergio Moro (União-PR) criticou nesta quarta-feira (23), em Plenário, dispositivos do Projeto de Lei Complementar (PLP) 112/2021, que altera o Código Eleitoral e tramita na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). Para Moro, a proposta cria dificuldades para as candidaturas de “agentes da lei” e facilita as de “bandidos”. Num dos pontos criticados por Moro, o texto, que recebeu um texto substitutivo do senador Marcelo Castro (MDB-PI), estabelece que juízes, promotores, policiais e militares só poderão disputar eleições quatro anos após deixarem seus cargos, mudando os prazos de desincompatibilização, que hoje variam entre seis meses e um ano. Saiba mais sobre as críticas de Moro e as implicações do novo Código Eleitoral no site do nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Curso Estratégias e Segredos do Tribunal do Júri é promovido pelo MPMT

Girão critica asilo político concedido a ex-primeira-dama do Peru

Kajuru defende PEC do fim da reeleição