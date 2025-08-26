Novo espaço de inclusão digital gera oportunidades alinhadas às ações do governo federal que fortalecem o turismo regional O Governo Federal continua investindo na expansão da inclusão digital no país, com o objetivo de democratizar e ampliar o acesso à... Momento MT|Do R7 25/08/2025 - 21h58 (Atualizado em 25/08/2025 - 21h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Governo Federal continua investindo na expansão da inclusão digital no país, com o objetivo de democratizar e ampliar o acesso à tecnologia, gerando oportunidades e qualificando os destinos turísticos brasileiros. Nesta segunda-feira (25.08), o Ministério das Comunicações inaugurou o novo Centro de Recondicionamento de Computadores (CRC), em Belém (PA). O espaço, instalado no Instituto Gustavo Hessel (IGH), no bairro da Condor, que foi reformado e modernizado para oferecer cursos de tecnologia e recondicionamento de equipamentos. A meta é capacitar mais de 1.500 jovens e recondicionar milhares de computadores que serão doados a comunidades em todo o estado. Saiba mais sobre como a inclusão digital está transformando o turismo regional no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Prefeitura realiza eleição do Conselho Municipal de Esporte e Lazer

MEC inicia ciclo de formação para articuladores do CNCA

Semob informa pontos de interdição em vias nesta terça-feira