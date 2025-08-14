Novo levantamento indica safra 16% maior: 345,2 milhões de toneladas O Brasil deve alcançar 345,2 milhões de toneladas na safra de grãos do ciclo 2024/2025, segundo o 11º levantamento da Companhia Nacional... Momento MT|Do R7 14/08/2025 - 10h58 (Atualizado em 14/08/2025 - 10h58 ) twitter

O Brasil deve alcançar 345,2 milhões de toneladas na safra de grãos do ciclo 2024/2025, segundo o 11º levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgado na manhã desta quinta-feira (14.08). Se confirmado, o resultado representa um aumento de 16% em relação à safra passada e 7,5% acima do recorde anterior (2022/2023). O avanço se deve principalmente ao aumento da produtividade média, estimada em 4.214 quilos por hectare, além da expansão da área cultivada, que somará 81,9 milhões de hectares, alta de 2,5% sobre o ciclo anterior. O levantamento aponta que soja, milho e algodão devem registrar colheitas históricas, com destaque para a soja, que deve alcançar 169,6 milhões de toneladas, alta de 14,9% em relação à safra anterior. Para mais detalhes sobre essa safra recorde, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Parlamentares buscam saída para embargos do Ibama na Amazônia Legal

