Novo líder do PL destaca como prioridade a aprovação da anistia aos condenados pelos atos do 8 de janeiro

O novo líder do PL, o maior partido da oposição, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), afirmou que em 2025 a bancada vai buscar apoio para fazer avançar na Casa o projeto que concede anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 (PL 2858/22). O partido, que reúne 92 deputados, defende a revisão das penas para alguns do condenados nos atos de depredação nas sedes dos Poderes. Sóstenes afirmou que as penas foram definidas em “desrespeito ao devido processo legal”, o que, segundo ele, resultou em cenário de “injustiça aos que estão cumprindo pena acima do que deveriam cumprir”.

