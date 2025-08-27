Novo limite de velocidade A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, informa que o limite de velocidade... Momento MT|Do R7 27/08/2025 - 16h58 (Atualizado em 27/08/2025 - 16h58 ) twitter

Momento MT

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, informa que o limite de velocidade na Avenida Miguel Sutil, no trecho entre Várzea Grande e Cuiabá, foi reduzido de 60 km/h para 40 km/h.

Para mais detalhes sobre essa importante mudança e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

