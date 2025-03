Novo mutirão de fiscalização de terrenos baldios começa dia 10 de março em Sorriso

Momento MT |Do R7

O Núcleo Integrado de Fiscalização (NIF) dará início, no dia 10 de março, a mais um mutirão para fiscalizar terrenos baldios sujos em Sorriso. A ação terá como foco áreas com vegetação alta e/ou acúmulo de resíduos sólidos nos bairros Santa Clara I e II, Rota do Sol e Monte Líbano I e II.

