Novo Paraíso recebe serviços de tapa-buracos após indicação da Câmara 20/03/2025 Novo Paraíso recebe serviços de tapa-buracos após indicação da Câmara Carolina Miranda – Assessoria de Imprensa da Vereadora... Momento MT|Do R7 20/03/2025 - 20h29 (Atualizado em 20/03/2025 - 20h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Durante a sessão ordinária desta quinta-feira (20), a primeira-secretária, vereadora Katiuscia Manteli, fez uso da tribuna para informar a prestação dos serviços de tapa-buracos no bairro Novo Paraíso. A atuação das equipes da Secretaria de Obras Públicas se deu após visita da vereadora, acompanhada do secretário Reginaldo Teixeira e de outras lideranças comunitárias na última terça-feira (18). A avenida principal do bairro estava intransitável inclusive, um ônibus do transporte público precisou parar quase uma quadra antes, pois não havia condições de trânsito, causando transtornos aos moradores. Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa e ficar por dentro de todas as informações sobre essa importante ação na comunidade! Leia Mais em Momento MT: Procurador de Justiça de MT ministra aula magna em congresso nacional

Educação e conscientização são caminhos para o enfrentamento

Polícia Militar liberta mulher e criança mantidas reféns e prende homem no Distrito da Guia