Novo PGJ destaca atuação resolutiva e compromisso com a sociedade

Momento MT|Do R7 07/02/2025 - 17h07 (Atualizado em 07/02/2025 - 17h07 )

Rodrigo Fonseca Costa tomou posse na manhã desta sexta-feira (7) no cargo de procurador-geral de Justiça do Ministério Público de Mato Grosso enaltecendo o compromisso constitucional de defender os direitos da sociedade e o Estado Democrático de Direito. “Se por um lado tenho a consciência de que será uma longa caminhada, em que os obstáculos a serem superados são da magnitude de nossa missão constitucional, posso assegurar a todos aqui presentes e à sociedade que isso não me assusta, pois tenho a certeza de que ao meu lado possuo bravos guerreiros nas trincheiras da defesa do povo mato-grossense – os membros do MPMT, e sempre estaremos prontos, tendo a lei como escudo e espada de trabalho, a enfrentá-los e superá-los”, afirmou. Para mais detalhes sobre essa importante posse e as expectativas do novo procurador-geral, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Ação integrada da Polícia Civil resulta na prisão de procurado por homicídio em MT

