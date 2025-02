Novo Procurador-geral de Justiça toma posse no dia 07 de fevereiro O combate ao crime organizado, com o fortalecimento do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), o diálogo... Momento MT|Do R7 31/01/2025 - 16h07 (Atualizado em 31/01/2025 - 16h07 ) twitter

O combate ao crime organizado, com o fortalecimento do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), o diálogo permanente com a sociedade, além de investimentos em modernização tecnológica, qualificação, estruturação e condições de trabalho para procuradores e promotores de Justiça e servidores estão entre os pilares da futura gestão do novo procurador-geral de Justiça. O promotor de Justiça Rodrigo Fonseca Costa será empossado no cargo máximo do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) no dia 7 de fevereiro, sexta-feira, às 10h. A solenidade será realizada na sede das Promotorias de Justiça de Cuiabá, com transmissão pelo canal oficial do MPMT no YouTube. Saiba mais sobre essa importante posse e os planos do novo procurador-geral consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Prefeitura aumenta oferta de novas vagas para início do ano letivo

