Novo quartel vai potencializar ações da PM e será divisor de águas para segurança na Região Norte, afirma comandante regional O comandante regional da Polícia Militar, tenente-coronel Edylson Figueiredo Pintel, afirmou que a entrega da nova sede do Comando... Momento MT|Do R7 14/04/2025 - 22h25 (Atualizado em 14/04/2025 - 22h25 )

O comandante regional da Polícia Militar, tenente-coronel Edylson Figueiredo Pintel, afirmou que a entrega da nova sede do Comando Regional 3, em Sinop, simboliza um passo significativo para a segurança pública na Região Norte. “O novo quartel representa a força do Estado, a solidez das instituições e o compromisso inabalável com a proteção do cidadão. Esta obra é reflexo da visão e do cuidado do Governo do Estado, que zela não apenas pela sociedade mato-grossense, mas também pelo bem-estar e dignidade dos homens e mulheres que vestem a farda e juraram defender a sociedade, e é um divisor de águas para a Polícia Militar e para toda a Região Norte”, pontuou.

