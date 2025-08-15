Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Novo semáforo na Avenida da FEB deve entrar em funcionamento em breve

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana de Várzea Grande informa que o novo semáforo instalado na Avenida da...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Momento MT

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana de Várzea Grande informa que o novo semáforo instalado na Avenida da FEB, em frente ao Shopping Fórmula, está na fase final de ajustes e deve começar a operar nos próximos dias.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.