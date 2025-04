Novos membros tomam posse para representar a sociedade mato-grossense no Conselho Estadual de Desporto Os novos membros do Conselho Estadual de Desporto de Mato Grosso (Consed) tomaram posse nesta terça-feira (15.4), em cerimônia realizada... Momento MT|Do R7 15/04/2025 - 20h06 (Atualizado em 15/04/2025 - 20h06 ) twitter

Os novos membros do Conselho Estadual de Desporto de Mato Grosso (Consed) tomaram posse nesta terça-feira (15.4), em cerimônia realizada na Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel). Com mandato referente ao biênio 2025-2026, 15 conselheiros representam a sociedade mato-grossense no órgão colegiado que possui caráter consultivo e normativo em relação às questões desportivas em Mato Grosso.

Para mais detalhes sobre a posse e as novas diretrizes do Conselho, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

